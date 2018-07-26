В городе Сертолово живёт и работает замечательный педагог Анастасия Поспелова. Она учит ребят английскому и немецкому языкам в Сертоловской гимназии. В этом году Анастасия стала победительницей Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2018».

Анастасия переехала из Липецка в Санкт-Петербург в 2008 году и устроилась работать на курсы иностранных языков, где преподавала и у малышей, и у взрослых. А уже через два года Анастасия переехала в Сертолово и пришла на работу в гимназию. Педагогическое мастерство, трудолюбие и креативность преподавателя не остались незамеченными и на областном этапе конкурса «Учитель года».

Теперь у неё впереди Всероссийский этап конкурса. Мы решили пообщаться с Анастасией, чтобы узнать секреты и тонкости её педагогического мастерства, а также выяснить, как она готовится к этому ответственному событию. Интервью с педагогом будет опубликовано на страницах газеты. Всероссийский этап конкурса состоится в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Екатерина КОРОЛЕВА