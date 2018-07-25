По Садовой без помех

Глава Муринского поселения в рамках своих полномочий 20 июля утвердил схему движения по улице Садовой.

Схема разработана в целях обеспечения безопасности пешеходов ЖК «Новое Мурино» и жителей ближайших улиц, следующих в сторону метро и обратно, а также учащихся Муринской школы № 3.

В связи с продолжающимся заселением комплекса, ожидаемым открытием моста, который свяжет ул. Оборонную и ул. Садовую, количество пешеходов на данном участке еще более возрастет. Это потребовало расширения тротуара на пересечении улиц Центральной и Садовой.

В сложившихся условиях придание ул. Садовой статуса пешеходной администрация считает единственно правильным выходом и узаконивает сложившийся режим использования дороги. В соответствии с дорожными знаками движение автотранспорта будет ограничено. Исключение коснется лишь автомобилистов, проживающих на данной улице.