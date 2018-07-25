В Ленинградской области будут созданы электронные карты полей. Об этом заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко.

– Уже сегодня в нескольких хозяйствах внедряются новые современные технологии по информатизации полей, – отмечает Малащенко. – Роботизированные трактора заметно облегчают работу фермеров. Но хочу подчеркнуть, что даже при наличии современных технологий без грамотных и профессиональных специалистов не обойтись. Только благодаря хорошим аграриям, которые знают и «чувствуют» землю, можно добиться успехов.

По словам Олега Малащенко, в этом году в 47-м регионе ожидается получить до 128 тысяч тонн зерновых.

– Это очень маленькая цифра, – отмечает чиновник. – Достаточно отметить, что в Ленинградской области потребляют более одного миллиона тонн зерна. Погодные условия по-разному сказываются на развитии отрасли. Но уже в следующем году правительство Ленинградской области планирует оказать материальную поддержку этой отрасли. Что касается планов по молоку, то в нынешнем году надои в области составят 650 тысяч тонн.

Ирэн ОВСЕПЯН