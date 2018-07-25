Федеральное агентство лесного хозяйства предупреждает: в связи с установившейся аномально жаркой погодой несоблюдение элементарных правил при посещении лесов может стать причиной лесного пожара.

В пожароопасный сезон необходимо придерживаться простых правил:

- Не разводите костры в лесах.

- Не бросайте в лесу окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки и др.). Не позволяйте детям играть со спичками.

- Охотники, строго соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу, иначе вам негде и не на кого будет охотиться.

- Не выжигайте хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, примыкающих к лесам.

- Не заправляйте горючим машину в лесу, перед выездом в лес на машине проверьте, чтобы не было неисправностей в топливной системе, не текло масло.

- Не засоряйте лес мусором. Забирайте его с собой из леса!

За нарушения правил пожарной безопасности в лесу следует и уголовная ответственность. Если в результате ваших действий произошел лесной пожар, то к штрафу прибавятся расходы на ликвидацию пожара и восстановление леса.