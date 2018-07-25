С 20 по 21 июля на побережье Ладожского озера проходил XIV районный спортивно-туристский слет работников администраций городских и сельских поселений, посвященный Году туризма в Ленинградской области.

Команды соревновались и побеждали в различных спортивных дисциплинах. Так, коллектив администрации Всеволожского района занял I место в «Висячих садах», команда Романовки стала чемпионом по городкам. Агалатовские участники были признаны лучшими волейболистами, Заневка победила в соревнованиях по игре в дартс. А медаль за лучшую организацию палаточного лагеря и обустройство бивуака была вручена работникам администрации Лесколовского сельского поселения.

Пресс-служба ВМР