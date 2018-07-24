Лучший зоотехник Ленинградской области – из Всеволожского района

Дарина Захарова из производственного кооператива «Пригородный» победила в конкурсе профессионального мастерства зоотехников-селекционеров Ленинградской области. Состязание, в котором принимали участие представители почти всех районов 47-го региона, в этом году проходило впервые в Пушкино.

Отметим, что сегодня в СПК «Пригородный» ежегодно производится порядка 8 973,8 тонны молока. Буренок в совхозе на голодном пайке не держат. В первую очередь благодаря этому получают от каждой в среднем по 26 литров молока ежедневно. Стадо «Пригородного», пожалуй, одно из больших в районе, только дойных коров – 1150.

– СПК «Пригородный», находящийся возле Парголово, имеет почти вековую историю, и за это время он стал одним из лидеров по производству молока во Всеволожском районе, – отмечает руководитель хозяйства Испандар Чичоян. – И все это благодаря нашим профессионалам-зоотехникам. Мы стараемся идти в ногу со временем. Провели модернизацию производственных помещений. Животные содержатся на специальных матах. В этом году планируем установить еще один доильный зал, а также продолжаем реконструкцию животноводческих помещений для беспривязного содержания поголовья. В 2016 году надой на одну фуражную корову составил 8 700 кг молока. Но это не предел, мы планируем увеличивать показатели. Молоко с фермы уходит влет. Закупает у нас его известная компания. Цена за литр – 26 рублей.

Кроме того, буренки из «Пригородного» участвуют в различных областных выставках и конкурсах. Обычно компетентное жюри, придирчиво оценивающее экстерьер конкурсанток, ноги и… вымя, отмечает необычных буренок совхоза наградами.

Ирэн ОВСЕПЯН