Утилизация твердых бытовых отходов – серьезная проблема мегаполисов, требующая поиска и разработки современных решений. Ленинградская область активно участвует в этом процессе.

Новый полигон ТКО в Подпорожье рассчитан на ежегодный прием 30 тысяч тонн отходов Лодейнопольского и Подпорожского районов. Уже проведена реконструкция с увеличением мощностей полигонов в Волховском, Всеволожском и Приозерском районах. Завершена установка мусоросортировочного комплекса на полигоне в Приозерском районе, начинается проектирование мусоросортировочного комплекса на полигоне во Всеволожском районе.

В Кингисеппском районе откроется полигон для отходов, не подлежащих утилизации. Эта площадка сможет принимать более 500 тысяч тонн мусора в год. На полигоне будет реализован инновационный комплекс компостирования, что, в свою очередь, позволит сократить объемы захоронения отходов на 30% и больше. Срок окончания проектирования объекта — III квартал 2019 года.

По аналогии с объектом в Кингисеппском районе, новый технологичный полигон с мусороперерабатывающим комплексом планируется к 2022 году разместить на территории Выборгского района, – сообщает пресс-служба правительства области.

В Ленинградской области проводится кампания по обеспечению мощностями по приему, переработке и упрессовки отходов, введено регулирование деятельности по утилизации отходов V класса опасности, создана система, предназначенная для сбора, обработки и анализа данных о потоках мусорного трафика. Также избран единый региональный оператор по обращению с отходами, завершается подготовка региона к переходу на новую систему обращения с ТКО, которая начнёт действовать с 1 января 2019 года.