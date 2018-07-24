На Коркинском озере, где имеется туристская инфраструктура: веревочный парк, детские игровые зоны, прекрасный благоустроенный пляж, – открылся первый вейкпарк для занятий экстремальным видом спорта – вейкбордингом, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Он представляет собой 200-метровую реверсную лебедку – профессиональное оборудование, позволяющее вейкбордистам делать трюки на воде без паруса, ветра и волн. Здесь смогут оттачивать свое мастерство маститые спортсмены, безопасно первый раз встанут на доску для вейкборда новички.

В планах организаторов при поддержке областного правительства проводить в новом вейкпарке спортивные соревнования, показательные выступления, тренировки и мастер-классы.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области