Экстремалы осваивают Всеволожский район
На Коркинском озере, где имеется туристская инфраструктура: веревочный парк, детские игровые зоны, прекрасный благоустроенный пляж, – открылся первый вейкпарк для занятий экстремальным видом спорта – вейкбордингом, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Он представляет собой 200-метровую реверсную лебедку – профессиональное оборудование, позволяющее вейкбордистам делать трюки на воде без паруса, ветра и волн. Здесь смогут оттачивать свое мастерство маститые спортсмены, безопасно первый раз встанут на доску для вейкборда новички.
В планах организаторов при поддержке областного правительства проводить в новом вейкпарке спортивные соревнования, показательные выступления, тренировки и мастер-классы.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области