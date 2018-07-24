Ртутьсодержащие лампы или компактные люминесцентные лампы являются осветительными устройствами, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Отработанные ртутьсодержащие лампы в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов отнесены к отходам I класса опасности – чрезвычайно опасные. Степень вредного воздействия таких отходов на окружающую среду оценивается как очень высокая с необратимым нарушением в экологических системах. По гигиенической классификации химическое вещество «ртуть» также относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество).

В настоящее время из-за отсутствия централизованной сети сбора и переработки отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что недопустимо.

В связи с этим на территории г. Всеволожска начал работать специально оборудованный передвижной пункт приема отходов, осуществляющий стоянку по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 72 (ж/д ст. Всеволожская). Прием ламп будет осуществляться 4, 12 и 25 августа по адресу: Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) с 11.00 до 12.00.