В Корнево 18 июля был праздник: в этом населенном пункте на территории Романовского сельского поселения состоялось открытие новой детской площадки и спортивного городка.

Официальная часть мероприятия – поздравление главы поселения Сергея Белякова, символическое перерезание красной ленты – завершилась угощением. Все дети получили в подарок от главы поселения мороженое, а потом с удовольствием приняли участие в играх и конкурсах, которые провели для них сотрудники Романовского дома культуры «Свеча».

Детско-спортивная площадка была построена на средства местного бюджета и региональной субсидии, предоставленной в рамках исполнения областного закона № 95-оз от 14 декабря 2012 года «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».