Арендатор нанёс ущерб окружающей среде

Ленинградский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По версии следствия, в период с 06.02.2017 по 12.12.2017 на арендованный земельный участок, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области и не внесенный в государственный реестр объектов размещения, хранения и обращения экологически опасных веществ и отходов, гр. К. незаконно вывозил грунт и отходы 1–4 класса опасности. Это повлекло загрязнение окружающей среды химическими веществами, выразившееся в деградации земель.

По предъявленному обвинению К. вину признал полностью и ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.