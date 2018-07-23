Выездное совещание, посвященное дальнейшему благоустройству территории, прилегающей к метро со стороны микрорайона Западный, прошло 17 июля под руководством директора МАУ «Муниципальная управляющая компания» Александра Саваровского. Темой обсуждения представителей РЖД, метрополитена и ООО «Версалия» стал планируемый тротуар, связывающий железнодорожную платформу и входы в метрополитен, сообщается на сайте администрации Муринского сельского поселения.

Как рассказала генеральный директор предприятия – генерального подрядчика Екатерина Шакурова, небольшой проект преследует цель комфортного перемещения пассажиров, производящих пересадку с поездов метро на железнодорожный транспорт и обратно. В ходе строительства пешеходной дороги будет произведен выбор грунта на глубину до 30 см, обустроены бордюры и щелевой дренаж для отвода дождевой воды с тротуара. Длина асфальтированного перехода составит около 200 метров. Его строительство планируется завершить в августе.