Совет ветеранов спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области с прискорбием сообщает, что 20 июля после продолжительной болезни в возрасте 79 лет скончался выдающийся советский спортсмен, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Виктор Максимович Рябинкин.

Воспитанник Кавголовской спортивной школы, Виктор Максимович в 1962–1964 годах входил в состав сборной команды СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, успешно выступал на международных соревнованиях. В этот период В.М. Рябинкин стал рекордсменом Горьковского трамплина – а точнее, первым советским спортсменом, прыгнувшим с 90-метрового трамплина за отметку 100 метров. Тем самым он прославил молодую Кавголовскую школу и проложил путь для нашей будущей олимпийской победы (победы В.П. Белоусова), которая состоялась в 1968 году. После рекордного выступления на Горьковском трамплине имя В.М. Рябинкина вошло в историю прыжкового спорта.

После окончания спортивной карьеры В.М. Рябинкин более 30 лет отработал в Кавголовской школе олимпийского резерва, тренировал сборную команду Ленинграда. При этом всегда был скромным, прекрасным, добрым человеком. Таким запомнили его товарищи.

Виктор Максимович вырос в посёлке Токсово и проживал там до последнего дня своей жизни.

Похороны Виктора Максимовича Рябинкина назначены на 24 июля.

Людмила ОДНОБОКОВА