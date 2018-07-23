В ответ на коллективную жалобу жителей Всеволожска о состоянии переезда в микрорайоне Барнгардовка транспортная прокуратура выдала Октябрьской железной дороге предписание устранить имеющиеся нарушения, а именно: привести в порядок дорожное покрытие, нарисовать разметку, установить «будку смотрителя» и шлагбаум.

Руководство РЖД , в свою очередь, потребовало от районной администрации согласовать закрытие переезда. Андрей Низовский, глава администрации, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» 19 июля разместил комментарий по данному поводу: «То, что я под согласованием закрытия переезда подпись не поставлю – это еще не конец истории. Поэтому уже сегодня письмо с просьбой оказать содействие в данном вопросе ушло в правительство Ленинградской области».

Предписание прокуратуры и письмо руководства РЖД опубликовано на страничке Андрея Низовского.