Зрители прошедшего в июне Фестиваля национальных культур «В гостях у Олениных» долго рукоплескали Андрею Карпенкову, блестяще исполнившему индийский ритуальный танец «Золотой бог». Этот хореографический шедевр несколько десятилетий назад танцевал на сцене великий Махмуд Эсамбаев, у которого на постановку сложнейшего танца ушло, как он сам признавался, всего 20 дней. Сколько времени потребовалось Андрею Карпенкову для реконструкции «Золотого бога», сказать сложно, но к 25­-летнему юбилею хореографического ансамбля «Фейерверк» и постановка, и костюм индийского божества были уже готовы – и сам руководитель детского коллектива в сверкающем, как солнце, костюме вышел на сцену Морозовского дома культуры.

Примечательно, что впервые Эсамбаев показал своего «Золотого бога» в 1957-­м – а это год рождения Андрея Борисовича Карпенкова, в прошлом году отпраздновавшего свое 60-­летие. И именно ему суждено было возродить на сцене этот великолепный танец, ставший легендой советской хореографии.

Зрители фестиваля были в восторге от завораживающего действа, но больше всех успеху своего педагога радовались воспитанники Андрея Борисовича. Настя Иванова, Артем Кузнецов, Дима Маслов, Полина Семенова, Егор Голик, Илья Бобров, Ваня Весенинов, Аня Калачова, Лера Продан, Лера Рассказова, Дина Желтова – наперебой говорили о том, какой он замечательный:

– Андрей Борисович хочет, чтобы всё было идеально, знает, какой цели хочет добиться, и нас учит этому. Он перфекционист – и нам это нравится.

В концертных костюмах, еще разгоряченные после своего экспрессивного выступления, они бойко, без ложной застенчивости, давали интервью для газеты. Всё верно: настоящие артисты не должны бояться ни сцены, ни журналистов.

– Ребята, а что даёт вам участие в ансамбле?

– Даёт терпение, закаляет характер, – отвечает Настя.

В беседу включается Артем:

– Если честно, в ансамбль меня привели родители, сам я хотел стать боксером или футболистом. Вначале я не хотел танцевать, но со временем стало нравиться.

В «Фейерверке» на удивление много мальчиков. Занятия танцами дают физическую подготовку не хуже, чем спорт, к тому же у детей формируется прекрасная осанка.

– По походке и телосложению все сразу понимают, что мы танцоры, – с гордостью признаются ребята.

Андрей Борисович не видит ничего удивительного в том, что в ансамбль с удовольствием записываются мальчики. Он без труда находит с ними общий язык, ведь сам когда-то был таким же подростком.

– Специально для мальчиков в некоторых танцах мы делаем акцент на мужественность. И на занятиях к ним необходим особый подход, мужской. У нас есть специальные занятия для мальчишек, направленные на силовую и трюковую подготовку.

С девочками педагогу, наверное, сложнее. «Мы бываем… прихотливыми», – признаются они.

– А костюмы вам нравятся? – спрашиваю я у «прихотливых» красавиц.

– Нравятся, – с готовностью отвечает одна из девчонок. – Когда я иду в обычной одежде, то и жизнь обычная, а когда надеваю костюм, то жизнь сразу преображается, становится ярче. Когда выходишь на сцену, чувствуешь: это твоё.

Костюмы у «Фейерверка» действительно очень красивые, и за 25 лет появилась уже целая коллекция. Не удивительно: репертуар у ансамбля большой и очень разнообразный – танцы народов мира, в том числе и русские народные, жанровые танцевальные зарисовки, лирические произведения. Всего же за четверть века существования ансамбль показал зрителям около 100 постановок: русская хореографическая картинка «Утушка», хореографическая картинка «Русский лубок», «Закавыки», «Ладожский сувенир», Болгарский танец, Колумбийский танец, шуточный танец со скамейкой «Камаринская», хореографическая сценка «Провожание», «Липецкая матаня», «Я на печке молотила», Тирольский танец, «Завлекалочки», «Валенки», «Маленькие цветочницы», «Во садочке», «Казачки», Ирландский танец, «Ладушки оладушки», «Тарантелла», «Под дудочку», «Девичий пляс», «Вдоль деревни», Татарский танец, «Танцуют все!», «Цыганские напевы», «Озорницы», «Оглянись вокруг», Узбекский танец, «Ратник», шуточная сценка «Четвёртый пар», «Утро в деревне», «Сакура», «Гопак», «Солнечные зайчики», «Греческий танец», «Круговая плясовая», «Лесная элегия», «Памяти В.С. Высоцкого», «Тройка», «Золотая Хохлома», «Московская Гжель», «За околицей», хореографическая композиция «Суббота», «Кадриль», «Вдохновение» и др.

– А вы помните свой первый танец? – спрашиваю я у Вани Весенинова и Егора Голика.

– Конечно! Мы пришли в ансамбль в четыре года, и первым был «Танец маленьких собачек».

– Мы когда-то все его танцевали, – подхватывают ребята и весело хором начинают напевать мелодию «Собачьего вальса»: «Тарара пам-пам, тарара пам-пам»…

– А любимые танцы у вас есть?

– Все танцы, которые танцевали, любимые. Но у каждого есть особенный танец, который у него получается лучше всех.

Ребята приходят к Андрею Борисовичу еще малышами и проводят в коллективе свои лучшие годы – детство и юность, поэтому им так нелегко расставаться с «Фейерверком». Выпускники после окончания курса обучения получают свидетельство о хореографическом образовании, но многие продолжают танцевать и выступать вместе с теми, кто еще только учится хореографии под чутким руководством своего педагога – человека, бесконечно преданного своему делу и очень увлеченного.

Тимур Ржевский, Максим Матвеев, Женя Радлов, Дилшод Уразов, Владислав Бойцов, Кальченко Захар, Наташа Сяськова, Аня Костяник, Кристина и Анжелика Быковы, Полина Соколова – давно уже выпускники и за годы учебы стали настоящими мастерами танца. Все они – особая гордость ансамбля.

Разговор с веселыми собеседниками прерывается, потому что к нам подходит самый главный человек в коллективе, уже сменивший сверкающий костюм «Золотого бога» на обычную одежду. Времени у него, что называется, в обрез – детей уже ждет автобус, но несколько вопросов всё же

удается задать.

– Андрей Борисович, а когда и почему вы занялись хореографией? Как она стала вашей профессией?

– Я танцевал в самодеятельности с 14 лет во Дворце культуры Первой пятилетки – сейчас его уже нет. И никогда не забуду своего первого педагога Лейлу Юсуповну Джафарову. Ей я обязан тем, что танец стал моим спутником в жизни. С первого занятия я полюбил танец, поэтому и посвятил ему свою жизнь.

Танцы танцами, но на педагогический путь Андрей Карпенков вступил через год после окончания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, откуда вышел с дипломом балетмейстера, руководителя хореографического коллектива, организатора художественного творчества.

До этого один год он танцевал в варьете, а потом вернулся в свой родной поселок имени Морозова, где в 1993 году в Доме культуры создал хореографический ансамбль «Фейерверк». Спустя некоторое время Андрей Борисович перешел на работу в Морозовское отделение районного Дома детского творчества.

– Название ансамбля придумали ребята, – рассказывает, возвращаясь к истокам, Андрей Борисович. – Тогда в посёлке кружков почти не было. Дом культуры практически пустовал, поэтому родители с удовольствием привели ко мне детей – первый набор был человек пятьдесят. Через год, когда о коллективе в поселке узнали, их было уже восемьдесят.

Свой творческий путь ансамбль начал с выступлений на малых школьных сценах и на большой сцене Дома культуры им. Чекалова в поселке. Первые танцы – «Цыплята» с малышами и «Подковырки» с ребятами постарше – стали хорошим стартом коллектива, потому что очень понравились жителям Морозовки. Теперь «Фейерверк» – это настоящая школа, в которой успешно реализуется десятилетняя художественная хореографическая программа – а это и серьезный репетиционный процесс, и многочисленные выступления.

Коллектив постоянно участвует в мероприятиях ДДЮТ, без него не обходятся самые значимые творческие события во Всеволожском районе. Уже много лет «Фейерверк» участвует в конкурсах и фестивалях самого разного уровня. Назовем лишь некоторые из них. Ансамбль трижды лауреат I и II степени Российского детско-юношеского хореографического конкурса «Тихвинский Лель», лауреат I степени Международного творческого фестиваля-конкурса «Слияние культур» в Казани, лауреат I степени Международных фестивалей-конкурсов «Вдохновение. Весна», «Вдохновение. Осень» в Санкт-Петербурге, лауреат I и II степени Международного конкурса «Звёзды столицы» в Москве, трижды лауреат I степени Международных конкурсов «Русская сказка» и «Праздник детства» в Санкт-Петербурге, лауреат III степени на Российском конкурсе в Волгограде, трижды ансамбль завоёвывал первое место в Болгарии на Фестивале «Солнце, радость, красота», лауреат I степени конкурса «Париж, я люблю тебя». «Фейерверк» стал лауреатом сразу трех первых степеней в Международном конкурсе-фестивале искусств народов мира «Таусень». В 2012 году ансамбль завоевал первое место в III Международном конкурсе «Музыкальный мир» в Санкт-Петербурге, дважды стал лауреатом I степени: в Международном фестивале «Прибалтийская весна» и в XV Областном фестивале-конкурсе «Весенний калейдоскоп».

Многочисленные поездки добавили ансамблю популярности не только в разных городах страны, но и за ее пределами. «Фейерверк» побывал в Париже, Афинах, Берлине, Несебре, Стокгольме, Хельсинки, Таллине, Риге. И всегда привозил призовые места. География поездок впечатляет.

В 2000 году за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство ансамблю было присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

– Андрей Борисович, какое из выступлений является самым памятным для вас?

– Наверное, самым счастливым выступлением можно считать Гран-при на конкурсе «Время чудес» в Великом Устюге – такую высокую награду мы завоевали впервые за 25 лет.

– А как вас принимает публика на зарубежных фестивалях?

– Хорошо. А от жюри на фестивале в Болгарии в прошлом году мы даже услышали, что они учатся на наших танцах.

Высокие достижения коллектива – это общая заслуга очень сплоченного коллектива единомышленников. Рука об руку с художественным руководителем ансамбля всегда находились такие же увлеченные люди: Ирина Семёновна Петрова, ранее заведовавшая Морозовским отделом детского творчества, педагог-хореограф Марина Сергеевна Запорожец, концертмейстеры Светлана Александровна Окунева и Галина Сергеевна Шибина, аранжировщик Олег Анатольевич Бондалетов, балетмейстер Александр Павлович Вечкунин (ранее – заслуженный работник культуры Михаил Петрович Лужинский), костюмер Татьяна Викторовна Масалёва (ранее – Нина Рафаиловна Басистая). Костюмы для ансамбля – дело рук Нины Рафаиловны и Светланы Сергеевны Горловой. Очень помогает в работе ансамбля заведующая Морозовским отделом детского творчества Лидия Владимировна Октябрёва. Именно с её приходом ансамбль стал ездить на различные конкурсы за рубеж. Прекрасный организатор, она делает всё, чтобы улучшить работу ансамбля.

Среди педагогов есть выпускница ансамбля – Марина Запорожец. Она пришла в коллектив в шестилетнем возрасте, прошла курс обучения, затем окончила Областной колледж культуры и искусства и продолжает учиться – теперь уже в Гуманитарном университете профсоюзов.

– Это моя гордость! – признается А.Б. Карпенков. Кристина Быкова и Алина Климова, выпускницы ансамбля, также учатся в Областном колледже культуры и искусства и скоро придут в родной ансамбль, уже в качестве педагогов.

Педагоги ансамбля постоянно повышают свое профессиональное мастерство, делятся опытом работы с одаренными детьми с педагогами из других объединений ДДЮТ. С такими профессионалами успехи ансамбля вполне закономерны и предсказуемы.

– Очень помогает в работе Олег Анатольевич Бондалетов – аранжировщик и профессиональный композитор. Он пианист в ансамбле «Поющие гитары», пишет музыку к мультфильмам. Когда мне не удается подобрать подходящую музыку к новому танцу, то я обращаюсь к нему. И монтаж музыки к отчётным концертам и танцам – тоже его работа.

Полноправными членами ансамбля, пожалуй, можно назвать и родителей воспитанников. Самые активные из них входят в родительский комитет ансамбля. Голик Татьяна Львовна, Горлова Марина Аркадьевна, Семёнова Надежда Викторовна, Давиденко Олеся Валерьевна, Иванова Дина Викторовна, Гриц Екатерина Николаевна, Лабазова Наталья Владимировна, Маметьева Юлия Борисовна, Овчинникова Алина Эдуардовна – это настоящие помощники ансамбля, и весь коллектив очень благодарен им. Большую помощь в подготовке отчётных концертов, изготовлении фильмов о поездках ансамбля оказывает Наталья Александровна Тужилова, большой друг «Фейерверка» на протяжении уже многих лет.

Немалая заслуга художественного руководителя состоит в создании очень дружного коллектива, где сложились свои традиции: поздравление с дебютом на сцене, поездки на спектакли хореографических коллективов и балет, чествование выпускников, дни самоуправления, ежегодные отчетные концерты ансамбля, летний выездной лагерь.

О том, что ансамбль объединяет дружба, говорит примечательный случай. Когда Тимур Ржевский проходил службу в армии, «Фейерверк» принял участие в концерте перед его сослуживцами и самого парня взял в танец. Тимур не только продолжает танцевать в ансамбле, но и помогает в работе с мальчишками, учит их делать трюки, хлопушки. Недавно вернулся из армии один из лучших танцоров ансамбля Максим Матвеев и также продолжает танцевать.

– За годы работы через ансамбль «Фейерверк» прошло огромное количество детей. Сколько же было их? – интересуюсь я у Андрея Карпенкова.

– Многие были причастны, даже те, которые недолго занимались. Но за все эти годы половина Морозовки, наверное, – улыбается мой собеседник.

Понятно, что хореография – это призвание, и не каждый ребенок готов к трудной работе над собой. Занятия в танцевальном коллективе – не развлечение, и тот, кто остаётся здесь, должен придерживаться ритма, диктуемого репетициями, поездками, выступлениями. А сколько терпения, труда и немалой физической силы требуется для того, чтобы выучить и станцевать хотя бы один танец!

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» – настоящее явление в культурной жизни нашего района. И можно смело утверждать, что своими достижениями и успехами он обязан дружному коллективу педагогов, родителей и участников ансамбля и его руководителю, педагогу высшей квалификационной категории Андрею Борисовичу Карпенкову, награжденному медалями «За заслуги в образовании» и «За заслуги перед Всеволожским районом». В 2012 году художественный руководитель ансамбля был награжден Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, имеет многочисленные награды администрации Всеволожского района и Ленинградской области.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА