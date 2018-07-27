К сожалению, наши граждане доверчивы и падки на сладкие речи незнакомых людей, ходящих по квартирам с разными предложениями. Что делать, чтобы ваши деньги не переходили в карманы мошенников, мы узнали в интервью с заместителем начальника СУ УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области Мариной Борошневой.

– Марина Вениаминовна, какие виды «квартирного» мошенничества наиболее распространены?

– Когда-то по домам ходили коммивояжеры, предлагавшие купить то пылесос «Кирби», стоящий невероятных денег, то непонятные бытовые приборы. И сейчас подобные гости все еще заглядывают к нам в квартиры. Разумеется, их предложения чаще всего мошеннические.

Один из самых распространенных случаев – продажа новомодных фильтров для очистки воды. Молодые люди убедительно демонстрируют хозяевам квартиры волшебные возможности их чудо-фильтра – некий прибор, который окунают в стакан воды из-под крана, вдруг показывает, что вода ужасно грязная, в ней появляются непонятные черные хлопья. А вот предлагаемый фильтр спасет от этого безобразия и вы, наконец, будете пить идеально чистую воду.

Такой фильтр стоит больше 80 тысяч рублей. Нет денег – ничего страшного, можно оформить в кредит – тут же предлагает готовый на все продавец.

Также довольно часто мошенники предлагают купить доверчивым гражданам, чаще всего пожилого возраста, различные приборы якобы «медицинского» назначения, которые лечат буквально все – начиная от позвоночной грыжи и заканчивая болезнью Альцгеймера. В результате за немалые тысячи рублей люди приобретают пластмассовую чепуху с батарейкой внутри, какой-нибудь жужжалкой и несколькими мигающими в разных режимах светодиодами.

Нередко предлагают купить «задешево» бытовую технику, которая оказывается неисправной. Здесь, как правило, решающую роль играет волшебное слово «бесплатно» – купите у нас вот эту кофеварку, а чайник получите в подарок, то есть бесплатно. В результате человек становится «счастливым» обладателем бесполезного хлама.

Это, конечно, банальный обман, который грозит потерей денежных средств.

Отдельно хочу сказать о категории мошенников, которые ходят по квартирам и предлагают дешевый мёд – мало того, что это никакой не мёд, а уваренный сахарный сироп или патока, так еще и после визитов таких продавцов у пенсионеров пропадают деньги и ценные вещи.

– Часто в криминальной хронике встречаются сообщения о том, что вот пустили человека воды попить, а потом глядь – а пианино-то и нету…

– Всякое, конечно, случается. Однако чаще всего мошенники проникают в квартиры пожилых граждан под видом работников социальных служб – фраза «мы из собеса» до сих пор внушает доверие многим пенсионерам. В последнее время мошенники стали представляться также сотрудниками Пенсионного фонда – якобы пришли, чтобы проверить документы для пересчета накопительной пенсии или каких-нибудь выплат. И доверчивые старики не только пускают их в квартиру, но и предоставляют свои документы – паспорт и СНИЛС, данные с которых мошенники могут затем использовать в преступных целях.

К слову, на сайте Пенсионного фонда уже размещено официальное объявление, что его сотрудники не приходят к гражданам на дом.

Но главная цель таких «сотрудников» – это, конечно, отвлечь внимание хозяев и быстренько пошарить в нехитрых тайниках, где пенсионеры обычно хранят свои сбережения.

– Как обезопасить себя от подобных визитеров?

– Очень просто – не открывайте дверь незнакомым людям, кем бы они ни представлялись – работниками администрации, ЖЭКа, собеса, представителями благотворительных фондов и организаций, разнообразными мастерами и специалистами.

Если вы все же открыли дверь, то ни в коем случае не пускайте человека в квартиру, поскольку это может быть и преступник, который нанесет вред вам или вашему имуществу.

Если подозрительные люди настойчиво звонят вам в дверь или находятся на лестничной клетке, следует позвонить в полицию. Если наряд полиции, прибывший по вызову, их застанет, то может задержать для установления личности, проверить законность их действий.

Ни при каких условиях не сообщайте свои личные данные посторонним людям – кстати, подобные сведения действительным сотрудникам различных официальных служб нельзя запрашивать даже по телефону, так что если к вам поступают подобные звонки, знайте, что и это тоже обман. Никому не предоставляйте данные ваших документов, преступники могут использовать их, к примеру, для липового оформления на вас кредита или для вскрытия ваших личных данных в интернете и последующего списания денег с ваших банковских карт и так далее.

Покажите эту статью своим соседям и почаще навещайте своих пожилых родителей.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Материал подготовлен в рамках взаимодействия органов правопорядка со СМИ