Авторы со всего мира составят «Поэтический атлас»
Организационный комитет проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты» объявляет о приёме заявок на конкурс «Поэтический атлас».
В конкурсе могут принять участие русскоязычные поэты из любой страны мира. Лучшие стихотворения будут опубликованы в альманахе «Мгинские мосты» в специальном одноимённом разделе. Авторы стихов-победителей получат дипломы и авторский экземпляр альманаха. Победители будут выбраны в категориях:
• «Карта области» – стихи авторов, проживающих в различных районах Ленинградской области,
• «Карта России» – стихи авторов, проживающих в различных регионах РФ,
• «Карта мира» – стихи авторов, проживающих в различных странах мира,
• «Учебные карты» – стихи авторов в возрасте до 18 лет независимо от района проживания.
Заявки на участие в конкурсе «Поэтический атлас» принимаются до 31 августа 2018 года на электронную почту фестиваля – litmga@mail.ru. Подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на интернет-ресурсах проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты»:
http://mginskiemosti.wixsite.com/festival
http://www.stihi.ru/avtor/festival2011