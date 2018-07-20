Фермеры Ленинградской области объединятся благодаря МФЦ

Отныне фермеры 47-го региона могут вступить в ряды Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга через центры «Мои документы».

Как отмечает президент Ассоциации Михаил Шконда, благодаря новой услуге узнать о проблемах фермеров будет проще. Сегодня объединение старается привлекать региональные власти к решению набивших оскомину проблем. В частности, это касается кредитования и субсидирования аграрного сектора. Кроме того, через МФЦ в Ассоциацию можно подать жалобу на нарушение прав фермерских и личных подсобных хозяйств, получить информационную поддержку.

– Для того чтобы стать участником этого объединения, представителям кооперативов, фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям или гражданам, ведущим подсобное хозяйство, необходимо написать заявление, – информирует пресс-секретарь МФЦ Ленинградской области Юлия Иванова. – К заявлению приложить анкету, свидетельство о регистрации и ИНН. Помимо данной услуги, сегодня в МФЦ 47-го региона фермеры могут согласовать предоставление земельного участка, заключить соглашение о перераспределении земель, осуществить перевод земли в иную категорию, зарегистрировать трактор или иную сельхозтехнику.

Специализированный раздел для сельхозпроизводителей, в том числе с информацией о мерах финансовой поддержки, представлен на Портале «Бизнес-навигатор МСП», зарегистрироваться на котором можно также в «едином окне».

Кроме того, недавно МФЦ Ленинградской области начал осуществлять выездной прием на базе садоводств и огородничеств во всех районах региона.