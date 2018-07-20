Александр Дрозденко познакомился с лосем Лосилием
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с организаторами проекта «Открывая Ленобласть». Блогеры продемонстрировали главе региона разработанный ими туристский бренд – лося Лосилия.
Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде эмодзи можно скачать в мессенджерах.
Александру Дрозденко понравилось предложение о разработке туристского бренда:
– Со стороны гостей региона есть запрос на символы, представляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продукты, логотипы, символика, всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов.
Губернатор Ленинградской области дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский бренд региона.
Напомним, недавно Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства предлагал жителям региона путем открытого голосования в интернете выбрать единый сувенирный бренд Ленинградской области. Выбранным логотипом будут маркироваться товары, произведенные местными предприятиями и частными предпринимателями.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти