Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с организаторами проекта «Открывая Ленобласть». Блогеры продемонстрировали главе региона разработанный ими туристский бренд – лося Лосилия.

Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде эмодзи можно скачать в мессенджерах.

Александру Дрозденко понравилось предложение о разработке туристского бренда:

– Со стороны гостей региона есть запрос на символы, представляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продукты, логотипы, символика, всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов.

Губернатор Ленинградской области дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский бренд региона.

Напомним, недавно Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства предлагал жителям региона путем открытого голосования в интернете выбрать единый сувенирный бренд Ленинградской области. Выбранным логотипом будут маркироваться товары, произведенные местными предприятиями и частными предпринимателями.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти