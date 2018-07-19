За пять лет в Ленинградской области модернизировано три тысячи единиц техники

Модернизация сельскохозяйственной техники в Ленинградской области обеспечивает высокие показатели развития АПК 47-го региона. Об этом сегодня, 19 июля, рассказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

– Санкции дают импульс для производства российской современной техники, – отмечает Олег Малащенко. – Кроме того, правительство 47-го региона материально поддерживает предприятия, выделяя субсидии на приобретение сельскохозяйственного оборудования. Ежегодный объем помощи составляет примерно 300 миллионов рублей. За последние пять лет в области модернизировано три тысячи единиц техники. Многие иностранные производители открывают у нас филиалы по производству тракторов и другой сельхозтехники.

Ирэн ОВСЕПЯН