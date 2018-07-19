На Коркинском озере – излюбленном месте отдыха многих петербуржцев и всеволожцев – 20 июля откроется вейк парк «Коркино Вейк». Здесь все желающие смогут попробовать свои силы в новом водном виде спорта.

В программе мероприятия: показательные выступления профессиональных райдеров, мастер-класс от команды тренеров вейк парка и свободное катание для всех, кто захочет попробовать вейкбординг.

Вейкбординг — это молодой и набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом.