Главный приз – новенький трактор Agrolux 4.80 вручили сегодня, 19 июля, победителю Всероссийского чемпионата пахарей, механизатору из ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александру Дерюгину. По торжественному случаю на заводе собрались областные и районные чиновники, представители «Росагролизинга», сотрудники предприятия, гости.

– Это знаковое событие для всей Ленинградской области, – отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбному комплексу Олег Малащенко. – Сегодня наша область лидирует во многих отраслях сельского хозяйства. Бесспорно, развитие АПК и высокие показатели невозможны без таких чемпионов, как Александр Дерюгин. Благодаря таким пахарям, как наш герой, возвращается слава к людям рабочей профессии. Думаю, что современная молодежь должна брать пример с нашего чемпиона. Отмечу, что сегодня работа на земле приносит не только хороший доход, но и имеет хорошие перспективы для дальнейшего профессионального роста.

По словам генерального директора ЗАО «Племенной завод «Приневское» Мухажира Этуева, участие в соревнованиях всероссийского масштаба требует большой подготовки, много сил и энергии.

– Наше предприятие для участия в конкурсе приобрело спортивный плуг, – подчеркнул Этуев. – Мы несколько лет готовились к всероссийскому этапу, постоянно тренируясь и совершенствуя профессионализм. У нас на заводе много хороших пахарей, но Дерюгин – самый лучший. В дни соревнований мы постоянно держали руку на пульсе последних известий с конкурса. Весь коллектив переживал и поддерживал нашего героя.

– Да, было трудно, – скромно отмечает лучший пахарь России. – Но очень хотелось победить.

Сейчас Александр Дерюгин готовится к покорению новых вершин. Уже в сентябре в Германии пройдёт Всемирный чемпионат пахарей, на который поедет и наш герой.

Ирэн ОВСЕПЯН

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