Минстрой России простимулирует строительство социальных объектов в Мурино и Буграх. В рамках федеральной программы «Стимул» выбраны подрядчики для строительства детсада и трех школ.

– Всего в рамках федеральной программы «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул») в этом году построят четыре объекта, – проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Это школа на 1175 мест в Мурино (проект ООО «Полис»), детский сад в Буграх на 190 мест (проект «ФСК «Лидер») и две школы по 950 мест в Буграх (проекты компаний «Арсенал» и ООО «Самолет»). По двум последним проектам уже заключены государственные контракты с подрядчиками, по первым подписание планируется в конце июля. Затраты на строительство составят 2 млрд руб.

– Областные власти будут очень жестко контролировать сроки возведения и качество новых объектов, так как на них тратятся бюджетные средства, – подчеркнул сегодня, 19 июля, на совещании с застройщиками заместитель председателя правительства области по строительству Михаил Москвин. – Мы будем строго спрашивать с застройщиков. При этом детские сады и школы возводятся по муниципальным контрактам, за исполнением которых следят власти Всеволожского района.

Всего в России в рамках программы «Стимул» предполагается выделить около 20 миллиардов рублей. Солидная часть этих средств будет направлена в Ленинградскую область. Кроме того, в программу «Стимул» на 2019 год заявлены еще четыре объекта, в конце июля Минстрой РФ примет решение об их финансировании.

Отметим, что программа «Стимул» предполагает передачу проекта социального объекта и участка земли от застройщика в проектах комплексного освоения территорий районным властям, которые становятся заказчиком строительства. Финансирование идет со стороны федерального (70%), областного (27%) и местного (3%) бюджетов. В свою очередь, застройщик освобождается от необходимости строить социальные объекты самостоятельно.