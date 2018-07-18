Этим летом десятки тысяч детей из Петербурга и Ленинградской области отправились в загородные оздоровительные лагеря, чтобы весело и интересно провести летние каникулы. Один из самых популярных лагерей Всеволожского района – «Островки». Более тысячи детей проведут нынешнее лето в этом детском лагере. Именно туда съездила наш корреспондент Ирэн Овсепян. Она узнала, чем «Островки» так привлекают ребят и почему они хотят вернуться туда снова.

–В этом году планируется принять четыре смены по 250 человек, – рассказывает начальник летнего лагеря Елена Вахтина. – Мест мало, а заявок очень много. Предпочтение при зачислении в лагерь отдаем тем ребятам, которые записались раньше всех.

Сразу после того, как в феврале комитет по образованию администрации Всеволожского района утвердил смены, начали поступать заявки. На сегодняшний день все четыре смены уже укомплектованы. Но в случае если кто-то откажется, отдадим предпочтение ребятам из очереди. В лагере отдыхают также дети из детских домов и малоимущих семей.

Как отметила Елена Владимировна, прошлогодний сезон прошел хорошо и без происшествий. 80 процентов ребят, которые провели прошлое лето в «Островках», вернулись сюда снова.

– Это нас радует, – говорит начальник лагеря. – Значит, им у нас понравилось. За последние годы здесь все изменилось. Просторные помещения, современная медсанчасть, комнаты для вожатых. Здесь есть большое футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, летняя сцена. И в этом огромная заслуга директора лагеря Андрея Ковалева, который делает все для того, чтобы детям было комфортно.

Излюбленное место ребят – библиотека, где в детском кружке «Радуга» детвора играет в шахматы и шашки, делает оригами и благодаря ноу-хау педагога Елизаветы Лебедевой лепит интересные фигурки из ваты. Кроме того, детвора записывается в кружки по шитью, а также учится лепить разные фигурки из теста.

– Больше всего ребята любят играть на стадионе в игру «Захват флага», – рассказывает Елена Вахтина. – А еще детям нравятся обливания. К сожалению, в бассейне нельзя купаться, так как он нуждается в капитальном ремонте. Поэтому ежедневно мы включаем мотопомпу и обливаем ребят из шланга. Вот такая у нас водная процедура. В летний зной – освежает.

Фото Антона ЛЯПИНА