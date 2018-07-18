В Ждановском озере купаться запрещено

По результатам проверки областного Роспотребнадзора в некоторых водоемах Ленинградской области обнаружены энтеровирусы и кишечные палочки, которые представляют опасность для здоровья.

Всего было проверено более 40 рек и озер региона. Безопасными нельзя признать все городские пляжи рек Сясь, Тосно, Невы и Волхова. Река Оредеж тоже выпала из списка безопасных водоемов. Нельзя купаться в Выборгском заливе у Смоляного мыса в Выборге, в Финском заливе у поселка Большая Ижора и форта Красная Горка. Опасной стала и Вуокса в черте города Приозерска.

Что касается Всеволожского района, по микробиологическим показаниям вода в озерах Колтушское и Ждановское не соответствует санитарным нормам. Ситуация объясняется жаркой погодой.