Сегодня, 18 июля, прошло выездное заседание Совета союза садоводов Всеволожского района, на которое были приглашены председатели правлений садоводческих и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории МО Сертолово.

Также в работе заседания приняли участие начальник управления развития садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях, заместитель председателя областного АПК Александр Варенов, представители районной и местной администраций.

Собравшиеся обсудили последние изменения в законе «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», вступившие в силу с 1 января 2018 года.

Так, например, большинство участков в СНТ еще не поставлены на кадастровый учет с межеванием, то есть их границы не определены в соответствии с законодательством. Свидетельства о государственной регистрации без межевания, как ранее учтенные, получены, а сведений о границах нет. Отныне в любых сделках с такими участками будет отказано, особо подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Совета союза садоводов Всеволожского района Сергей Атаманчук.

Андрей Лях рассказал садоводам о действующих программах поддержки СНТ и условиях вступления в них, а Александр Варенов пригласил активных дачников принять участие в ежегодной выставке «Агрорусь», которая пройдет в августе в Санкт-Петербурге.

Светлана ЗАВАДСКАЯ