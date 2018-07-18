На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

Съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект будут перекрыты в течение восьми часов.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22.00 18 июля до 6.00 19 июля на этом участке автомагистрали будут вестись работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.