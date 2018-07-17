С прошлой недели в поселке им. Морозова не утихают споры вокруг бетонного забора, ставшего предметом конфликта двух хозяйствующих субъектов. На берегу Невы, на дороге, ведущей к причалу, пересеклись интересы собственника водозабора и компании, которая возит на катерах туристов в крепость Орешек.

Накал страстей достиг главы региона – жители поселка дозвонились до Александра Дрозденко на прямую линию, чтобы рассказать о возникшей ситуации. Губернатор дал соответствующее распоряжение районной администрации и пообещал лично проконтролировать решение наиболее важных для Морозовского поселения вопросов в ходе своей будущей плановой поездки. Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, сегодня на месте событий мнения сторон, а главное, местных жителей, выслушал заместитель главы районной администрации Сергей Поляков:

– Этот жуткий забор в одном из самых красивых мест нашего района необходимо убирать. Я понимаю, что собственники причала отсыпали площадку для стоянки автобусов, чтобы привлечь еще больше клиентов. Но, во-первых, такие работы необходимо проводить в соответствии с требованиями закона, а во-вторых, стоянке автобусов не место в водоохранной зоне. Понять можно и беспокойство собственника водозабора, по трубе которого буквально ездит тяжелая техника. Со своей стороны район готов отстаивать две цели: сохранение красивейшего берега Невы и, конечно, привлечение туристов. Для этого мы можем помочь в организации стоянки автобусов возле железнодорожной станции – статус земель это позволяет. Ну а для туристов пройти пешком 200 метров не проблема, а, скорее, дополнительное удовольствие: шаг за шагом они будут приближаться к берегу Невы, с которого открывается великолепный вид на крепость. Вообще забор – это не аргумент. Чей-то пиар – возможно. Но инструмент решения проблемы – это только диалог. Причем главную роль в нем должны играть активные местные жители.