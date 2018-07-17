В Ленинградской области ищут новых Черышевых

Сегодня в Доме правительства Ленинградской области состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам развития футбола в Ленинградской области.

В ходе мероприятия прошла презентация футбольного клуба «Ленинградец», руководители которого рассказали об организации и задачах нового клуба.

Администрация области вошла в состав акционеров новой команды и готовит к открытию сеть детско-юношеских футбольных школ. Футбольный клуб не будет финансироваться из бюджета, доля администрации в уставном капитале будет представлена материальной базой. В перспективе главной базой для тренировок и матчей команды должна стать «Рощино-Арена», которая по итогам чемпионата мира по футболу – 2018 признана одной из лучших площадок.

Руководство нового футбольного клуба «Ленинградец» также заявило о намерении полностью формировать команду воспитанниками областных и петербургских футбольных школ. Клуб уже подписал соответствующее соглашение с футбольной школой «Зенит».

– Наша задача – искать новых Черышевых в Ленинградской области, – резюмировал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Напомним, завтра футбольный клуб «Ленинградец» проведет свой первый домашний матч в чемпионате ПФЛ с «Локомотивом-Казанка» из Москвы. Начало встречи в 16.00, спортивный комплекс «Нова Арена».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти