Завершен капитальный ремонт региональной трассы, соединяющей деревню Сярьги во Всеволожском районе с Токсовским шоссе. Грунтовая дорога стала асфальтобетонной.

Заказчиком капремонта выступило ГКУ «Ленавтодор». Стоимость работ составила почти 60 млн рублей, которые были выделены из регионального дорожного фонда.

Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства региона, протяженность ремонтируемого объекта составила почти два километра. Дорожники уложили два слоя асфальта. Расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Также нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.

Напомним, по отремонтированному участку дороги также можно доехать к деревне Энколово, где ежегодно проводится татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй».