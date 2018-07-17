Мурино решило расправиться с борщевиком

Администрация Муринского сельского поселения всерьез взялась за истребление борщевика Сосновского. Для этого был заключен договор с ООО «ЕвроМодуль», которое уже приступило к выполнению мероприятий по борьбе с этим злостным сорняком, стремительно завоевывающим территории районов Ленинградской области.

Сейчас у борщевика сезон цветения, и огромные белые зонтики готовятся выпустить новый заряд семян, из которых вырастут заросли вдоль дорог и на сельскохозяйственных территориях.

13 июля подрядчик начал обработку участков произрастания борщевика на ул. Оборонной, в Муринском парке, ул. Шоссе в Лаврики, дер. Лаврики и других. В течение лета выявленные участки будут обработаны повторно, а их площадь составит 2,08 га.