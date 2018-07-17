В минувшую субботу, 14 июля, в посёлке Кузьмоловский состоялся XIV Областной ежегодный рок-фестиваль «Классная площадь – 2018». В этом году праздник рока впервые прошел на открытом воздухе.

В субботу на лесной поляне сыграли победители первого фестивального дня, гости рок-концерта – «Скворцы Степанова», «The Sounds of Silence» и финалисты Revolution Open Air. Основная интрига была связана с выступлением хэдлайнера фестиваля – группы «Louna».

Для гостей рок-фестиваля была организована парковка, фуд-корт, развлечения и спортивная зона.

Победителями «Классной площади – 2018» стали рок-группы: «Большой Лебовски» (номинация – Гран-при), «PsylociD» (номинация – Havy-day Puncher) и «Ashes Collide» (номинация – Classic Rock Leader). Призеры в дополнительных номинациях: «Кабиасы» (лучшая лирика в песне), «PSylociD» (лучший перфоманс), «Last WeekEnd» (лучший вокал), «Ashes Collide» (лучший гитарист), «SoReaL» (лучший бас-гитарист) и «Большой Лебовски» (лучший ударник).

В 2019 году пройдет юбилейный XV рок-фестиваль «Классная площадь».

Фото Юрия ИГНАТЬЕВА