Где во Всеволожском районе можно купаться
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало список мест, пригодных для купания в регионе.
Качество воды соответствует санитарным нормам в следующих местах Всеволожского района:
- Коркинское озеро в пос. Воейково
- Курголовское озеро в Токсово
- Лемболовское озеро в Куйвозовском поселении
- Медное озеро в Юкковском поселении
Рекомендуется купаться только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обращает внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Фото Антона ЛЯПИНА из архива