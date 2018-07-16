Где во Всеволожском районе можно купаться

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало список мест, пригодных для купания в регионе.

Качество воды соответствует санитарным нормам в следующих местах Всеволожского района:

Коркинское озеро в пос. Воейково

Курголовское озеро в Токсово

Лемболовское озеро в Куйвозовском поселении

Медное озеро в Юкковском поселении

Рекомендуется купаться только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обращает внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

