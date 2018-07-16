Креативных подростков Ленинградской области собирают в центр «Молодежный» на тематическую смену «Свобода творчества». Около 100 детей в возрасте от 14 до 18 лет из разных районов интересно и с пользой проведут полторы недели на берегу Ладожского озера.

Работа на смене пройдет по четырем основным направлениям: «Журналистика», «КВН», «Декоративно-прикладное искусство», «Сценическая мастерская».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, на смене будут внедряться идеи самоуправления – молодежь организует министерство культуры, в задачи которого будут входить разработка и проведение культурно-досуговых мероприятий; министерство спорта и здравоохранения, которое займется проведением спортивных мероприятий и контролем порядка в комнатах. Министерство информации и печати будет освещать работу всех министерств, а министерство правопорядка – следить за порядком на территории лагеря. Контролировать работу министерств смогут губернаторы, которые выбираются по одному из каждого отряда.

Мероприятие организовано областным комитетом по молодежной политике и центром «Молодежный». Смена проходит с 18 по 29 июля.