В поселке имени Морозова найден труп мужчины

Страшную находку обнаружила 14 июля 60-летняя жительница поселка имени Морозова.

Женщина выгуливала собаку на улице Спорта (между стадионом и полем), которая подвела хозяйку к трупу мужчины с черным полиэтиленовым пакетом на голове. Вызванные на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли во внутреннем кармане паспорт и документы, оформленные на жителя поселка Шушары (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Отметим, что рядом с трупом был обнаружен рюкзак.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Следственный комитет Ленинградской области выясняет подробности этого происшествия.

16 Июль, 2018
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