Страшную находку обнаружила 14 июля 60-летняя жительница поселка имени Морозова.

Женщина выгуливала собаку на улице Спорта (между стадионом и полем), которая подвела хозяйку к трупу мужчины с черным полиэтиленовым пакетом на голове. Вызванные на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли во внутреннем кармане паспорт и документы, оформленные на жителя поселка Шушары (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Отметим, что рядом с трупом был обнаружен рюкзак.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Следственный комитет Ленинградской области выясняет подробности этого происшествия.