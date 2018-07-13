Выходные во Всеволожском районе: выставка пушистых питомцев в Музее Кошки

В Музее Кошки во Всеволожске с 14 по 15 июля пройдет Международная выставка кошек. Open Air «Котофей на даче» соберет несколько десятков кошек более 30 пород.

В празднике примут участие заводчики, владельцы и любители кошек. На выставке будут представлены породы: форест, курильский бобтейл, мейн-кун, скоттиш-фолд, сфинкс и др. Выставку будут оценивать эксперты – Наталья Прокофьева, Тамара Сапожникова и Ольга Миронова. Результаты отправляются в рейтинг WCF Best Cat 2018.

Между выступлениями пушистых мурлык гостей ждут конкурсы, шоу и шашлыки. Всех любителей усатых-полосатых приглашают в выходные в Музей Кошки на Колтушском шоссе, 214 с 11.00 до 18.00.

Фото из архива «В.в.»