В эти выходные в крепости Орешек состоится исторический фестиваль «Страж в истоке Невы».

Посетители увидят исторические реконструкции, напоминающие о героических страницах военной истории крепости. На берегу острова новгородские дружинники XIV века отразят высадку шведского десанта. В стенах крепости стрельцы и ополченцы XVII века встанут на пути «железных» войск генерала-чернокнижника Делагарди. На фоне руин четвертого тюремного корпуса примут бой с немецко-фашистскими захватчиками защитники крепости времен Великой Отечественной войны.

Гости мероприятия смогут принять участие более чем в 15 мастер-классах и своими руками изготовить предметы народной культуры, прогуляться по средневековой ярмарке и поесть в выездной таверне.

В рамках праздника состоятся выступления фолк-рок групп «Эвиденс» и «Хольда», представления кукольного театра и хороводно-игровая программа.

В интерактивной зоне «Космический шатёр Звездочёта» гости смогут посмотреть через телескопы на Солнце и Луну, а также сделать «астроселфи».

Стоимость входного билета на фестиваль: взрослый – 450 руб., льготный – 250 руб., дети до 7 лет – бесплатно.

Как добраться:

• От ст. м. «Улица Дыбенко» автобусом № 575 до Шлиссельбурга. Затем переправа теплоходом на о. Ореховый (пристань на перекрестке ул. Новоладожского канала и ул. Чекалова).

• От Финляндского вокзала электропоездом до станции Петрокрепость (поселок им. Морозова). Далее переправа на о. Ореховый теплоходом «Верный».

Фото из архива «В.в.»