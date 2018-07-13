В Новом Девяткино в субботу, 14 июля, в 12.00 в рамках экологического квеста «Охота на колёса» пройдёт вывоз использованных покрышек на переработку. Сбор участников за Школой № 1 на ул. Школьной, д. 1.

C 8 июня по 16 июля общественные организации «Чистые Игры», «СПб.АВТО» и «Мусора.Больше.Нет» проводят экологический квест для всех желающих – «Охота на колёса». Игра проходит в Санкт-Петербурге и ряде районов Ленинградской области.

В июне участники квеста картографировали несанкционированные свалки с покрышками через систему чекинов. В июле организаторы объявили Глобальный Супер Вывоз Колёс, в ходе которого можно как организовать свой рейд за покрышками, так и присоединиться к акциям организаторов. За участие начисляются игровые баллы, по итогам квеста победителям будут вручены ценные призы и памятные подарки.

Собранные покрышки отправляются на завод на переработку в резиновую крошку, которая используется при производстве различных резиновых изделий и в качестве добавок в покрытия детских и спортивных площадок, тротуарную плитку и асфальт.

Фото Антона КРУПНОВА из архива