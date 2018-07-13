В Кузьмоловском поселении проходит XIV рок-фестиваль «Классная площадь – 2018». Хедлайнерами ежегодного фестиваля в этом году станут группа LOUNA и «Скворцы Степанова».

Мероприятие стартует сегодня, 13 июля. Перед жюри выступят 10 команд-участниц, прошедших предварительный отбор. По итогам будут выявлены лучшие из лучших в девяти номинациях. Оглашение итогов и награждение победителей состоится во второй день фестиваля – 14 июля – в формате Open Air.

В первый день выступления участников пройдут в большом зале ДК. Вход свободный. Во второй день фестиваля гостей ждут в Кузьмоловском у тоннеля по ул. Заозерной, где на поляне будет установлена сцена. В течение всего дня выступят победители «Классной площади» в номинациях Rock-MASTER 2018, Heavy-day Puncher и Classic Rock Leader, финалисты Revolution Open Air, гости и хэдлайнеры фестиваля. В программе активностей, помимо зарядки от «Скворцов Степанова», футбол, тайский бокс и танцы. Вход по билетам и пригласительным.

Добраться до Кузьмолово можно на бесплатном автобусе. Он будет курсировать от станции метро «Девяткино» каждые 30 минут с 10.30 до 17.00.

Фото организаторов мероприятия из архива