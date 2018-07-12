Областные власти обещают полностью ликвидировать очереди в детские сады в Мурино

Двадцать пять дошкольных учреждений возвели в поселке Мурино за два года, из которых двенадцать уже переданы на баланс районных властей. Об этом, сегодня, 12 июля, рассказал на совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы 47-го региона, сейчас решается вопрос с остальными тринадцатью детсадами. Отметим, что застройщики завершили их строительство, но не отдали их в муниципалитеты. В данное время в поселке строится еще девять детских садов, рассчитанных на 1 020 ребятишек.

– После открытия дошкольных учреждений в Мурино будет полностью ликвидирована проблема с очередью в детсады, – отметил губернатор. – Сегодня застройщики выполняют договоренности с властями и сдают в эксплуатацию не только новое жилье, но и социальные объекты. Из двенадцать функционирующих детских садов семь уже выкуплены бюджетом по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». Пять взяты в срочное пользование и будут выкуплены в будущем.

Глава региона рекомендовал застройщикам не тянуть с передачей социальных объектов государству, что является обязательным условием их выкупа. Он также поручил строительному блоку составить график выкупа объектов у застройщиков, исходя из количества уплаченных компаниями налогов.