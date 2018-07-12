Новую дорожную развязку, которая соединит улично-дорожную сеть Кудрово с Мурманским шоссе, планируется построить на условиях государственно-частного партнерства. К реализации проекта готова подключиться компания ИКЕА.

К 1 октября областной дорожный комитет и компания ИКЕА подготовят рамочное соглашение по условиям совместного финансирования возведения объекта дорожной инфраструктуры, отвечающего за подключение будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кудрово» к жилым кварталам и федеральной трассе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Документ также уточнит сроки и график строительства развязки, которую предлагается делать в створе региональной трассы «Деревня Старая – Кудрово».

К этому времени будут согласованы проекты планировки территории: ТПУ «Кудрово», разрабатываемого по заказу области, и развязки, за проект которой отвечает шведская компания. «Совмещение проектной документации позволит создать единую транспортную схему, которая будет удобна жителям города», – пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Одновременно с этим комитет по дорожному хозяйству запросит технические условия у ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на продление Центральной улицы Кудрово до Мурманского шоссе.