Власти Ленобласти просят проблемного застройщика передать им детский сад.

Правительство Ленинградской области обратилось к компании «Главстройкомплекс» во Всеволожске с просьбой передать недостроенный детский сад в микрорайоне Южный властям Всеволожского района. Такое решение было принято на совещании в администрации района, в котором принимал участие заместитель председателя правительства области по строительству Михаил Москвин.

– Это позволит заложить средства на завершение нужного району социального объекта в бюджете области на следующий год, – говорят в пресс-службе правительства Ленинградской области. – Незавершенный объект рассчитан на 140 мест. Сейчас в здании закрыт тепловой контур, разведены электрические сети. Застройщик потратил на строительство 80 млн рублей, приблизительно столько же денег надо на его завершение.

Отметим, что компания «Главстройкомплекс» постоянно отодвигает сроки сдачи ЖК «Радужный». По последним данным, срок ввода в эксплуатацию проблемного объекта намечен на октябрь 2018 года.

– Передача недостроенного садика региону позволит снять с компании финансовую нагрузку и сконцентрироваться на завершении домов, – отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН