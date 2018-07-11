Сегодня, 11 июля, в микрорайоне Южный состоялось торжественное открытие Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Центр переехал на новое место по адресу: улица Центральная, дом 8, до этого он располагался на трёх разных площадках. Теперь же необходимую помощь можно получить в одном месте.

Открыла мероприятие директор центра Юлия Соколенко:

– Мы очень рады приветствовать вас в нашей новой локации, которая как нельзя лучше приспособлена для детей с особенностями здоровья. Мы помогаем таким ребятам с 2002 года. И сейчас благодаря администрации района смогли получить такое просторное и комфортное помещение. Здесь детям будет оказана психологическая, медицинская, педагогическая и социальная помощь, – обратилась к собравшимся Юлия Александровна.

Директор учреждения рассказала, что в центр могут обратиться за помощью все жители Всеволожского района от 0 до 18 лет, вне зависимости от прописки. Если у родителей есть какие-либо сомнения по поводу развития ребенка, если их беспокоят какие-то особенности в общении или изменения в поведении, они могут получить консультацию специалистов центра.

– Мы осуществляем комплексную диагностику развития ребенка, даем характеристику его состоянию и после этого определяем дальнейший образовательный маршрут, – добавила Юлия Александровна.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района

