По итогам конкурса «Эффективное сотрудничество», который ежегодно проводится Законодательным собранием Ленинградской области, редакция газеты «Всеволожские вести» награждена Дипломом за второе место в номинации «Наибольшее количество материалов о деятельности Законодательного собрания Ленинградской области, опубликованных в печатном средстве массовой информации».

Дипломом за второе место в номинации «Наибольшее количество телесюжетов о деятельности Законодательного собрания Ленинградской области, вышедших в эфире телекомпании» награжден также Всеволожский городской телеканал «ВТВ». Поздравляем коллег!

Награждение победителей конкурса состоялось 5 июля в торжественной обстановке на встрече руководителей областных СМИ с председателем и депутатами ЗакСа.