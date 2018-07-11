Областная комиссия во главе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым рассмотрела заявки от муниципальных районов, которые поступали с 13 июня по 7 июля. Столицей региона в 2019 году могут стать Бокситогорск, Всеволожск или Луга.

Итоги конкурса будут объявлены губернатором 47-го региона Александром Дрозденко на праздновании Дня Ленинградской области в Выборге 4 августа.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, конкурс «Столица Ленинградской области» теперь будет проводиться ежегодно среди муниципальных районов (городского округа), согласно положению о его организации, утвержденному постановлением правительства Ленинградской области от 17 мая 2018 года. Традиционно победитель конкурса получит дополнительное финансирование на подготовку мероприятий.

Статусом столицы Ленинградской области на 2018 год наделен Выборг. Именно в Выборге в субботний день 4 августа состоятся основные торжества в честь Дня Ленинградской области (91-я годовщина образования региона приходится на 1 августа 2018 года).