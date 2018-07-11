Механизатор ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александр Дерюгин одержал заслуженную победу в VII Открытом чемпионате России по пахоте, прошедшем в городе Суздаль на прошлой неделе. Кроме заветного кубка, Александр Дерюгин привез в Ленобласть главный приз – трактор Agrolux 4.80, предоставленный компанией «Росагролизинг».

«Чемпионат – это спортивное состязание, – считает Александр. – Состязание на мастерство, на выдержку, на удачливость, в конце концов. Я 18 лет работаю механизатором. Работа нравится. Занимаюсь выращиванием овощей, кормовых трав. Но это обычная работа в привычном ритме. А чемпионат – это уже другие ощущения. За победу борются несколько десятков человек. В этом году, например, в соревновании приняли участие 54 механизатора из всех уголков России. Приходит азарт, желание показать себя как профессионала, как достойного соперника».

В этом году в открытом чемпионате России по пахоте Александр Дерюгин участвовал в четвертый раз. В свой дебют занял пятое место. В прошлом году – третье. В этом году по баллам уверенно вышел в тройку лидеров.

«Мне приходилось несколько раз участвовать в конкурсах на звание лучшего механизатора Ленинградской области, – рассказывает Александр. – И постоянно занимал первые места. Теперь соперничество становится все жёстче, все труднее выйти в лидеры. Год от года растет мастерство участников. И в этом году собрались просто асы. Очень трудно было вырвать первенство. К тому же соревнования – прекрасная возможность проверить себя и свои профессиональные навыки, посмотреть, как работают механизаторы в других регионах, обменяться опытом».

Основным критерием оценки мастерства участников является качество обработки почвы в соответствии с правилами всемирного первенства, существующего уже более 60 лет.

«Мы пашем не ровный квадратный участок, а трапецию, – поясняет Александр Дерюгин. – Например, ширина одной стороны

24 метра, другой – 16. Ширина каждой борозды 32 – 35 сантиметров. Угол наклона лемеха должен быть таким, чтобы пласт был подрезан ровно и ровно перевернут. Борозда должна быть прямой, ровной, аккуратной по ширине и высоте. Под гребнем должны быть скрыты все корни, все травинки, сухие листья. Это ювелирная работа. Положение каждого лемеха выводишь до миллиметра. Чуть сдвинул, или не дотянул, он даст лишку в 5 сантиметров. Все размеры нужно выводить идеально. Сделал одну борозду, останавливаешься, проверяешь размеры. Если нужно, подстраиваешь размеры. Кроме этого, есть большая разница в качестве изготовления плугов в Европе и у нас. У них они высокого качества. А нам нужно очень долго доводить свой плуг до оптимального состояния».

На нынешний чемпионат Александр Дерюгин приехал со своим трактором и со своим плугом, что дало ему, бесспорно, некоторые преимущества.

«Многие из участников чемпионата жаловались, что не было времени и возможности хотя бы поверхностно узнать трактор, подстроить его под себя, попробовать пройти хотя бы две борозды, – рассказывает Александр. – Так что те, кто выступал на своей технике, оказались в более выгодном положении. Но времени потренироваться не было. Погрузились и приехали. Так что и для меня этот оборотный плуг был хорошей головоломкой.

Тренироваться здесь, на суздальских полях, тоже много времени не было. Только полдня, чтобы почувствовать землю. А на следующий день я уже пахал в отборочном туре. И вошел в десятку лидеров».

Отметим, что Россия является активным членом Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации. Там же, в Суздале, в эти дни проходил 35­й чемпионат Европы по пахоте, в котором приняли участие механизаторы из Англии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Ирландии, Северной Ирландии, Чехии, Швейцарии, Шотландии, Эстонии. Угадайте, кто представлял Россию? Да, наш земляк, на тот момент уже победитель чемпионата Александр Дерюгин.

«На Европу я попал, в общем-то, случайно, – делится Александр. – Прошлогодний победитель заболел, ну вот и послали меня… Два чемпионата в один день – тяжеловато, знаете ли… Занял 12­е место, всего же было более двадцати участников».

Скромные результаты «на Европе» Александр объясняет еще и тем, что зарубежные коллеги выступали на тракторах гораздо более высокого класса, оснащенных современным оборудованием. Первое место заняли пахари из Ирландии.

Чемпионат позади, а впереди у лучшего пахаря России Александра Дерюгина – короткий отпуск с семьей в деревне под Костромой, а дальше – непочатый край тяжелой, но такой необходимой работы, с которой он справляется лучше всех.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА