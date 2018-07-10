Новый детский сад в Сертолово готов принять малышей

Комитет госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области выдал разрешение на введение в эксплуатацию детского сада на 240 мест на улице Кожемякина в Сертолово. Строительство этого объекта ООО «ЦБИ» начало еще в 2012 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, застройщик, согласно заключенному ранее соглашению, должен в кратчайшие сроки передать объект на баланс администрации Всеволожского района. Предполагается, что юные сертоловчане пойдут в сад уже этой осенью.

В свою очередь региональные власти предусмотрели средства в бюджете региона на выкуп объекта.