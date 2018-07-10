Семьи из Всеволожского района наградили медалями «За любовь и верность»

В минувшую субботу, 7 июля, в Приозерске, на уличных и внутренних площадках музея-крепости Корела, состоялся областной праздник, посвящённый всероссийскому Дню семьи, любви и верности, – «Любви неиссякаемый родник».

По традиции, установленной в 2009 году, нынешнее мероприятие началось с праздничного колокольного перезвона «Благовест» собора иконы Владимирской Божией Матери и торжественного появления на берегу реки Вуоксы святых Петра и Февронии – символов супружеской любви и семейного счастья.

Главной частью праздника стали торжественная церемония награждения семей медалью «За любовь и верность», медалью «Слава матери» и чествование бриллиантовых и золотых юбиляров супружеской жизни.

От Всеволожского района медалью «За любовь и верность» награждены семья Ермаковых (Андрей и Екатерина) из Морозовского городского поселения, отметивших жемчужную свадьбу, и семья Телешовых (Юрий и Ирина) из деревни Юкки, проживших вместе 57 лет. Очень трогательным получился обряд венчания «Живая свадьба».

Самодеятельные и профессиональные коллективы из Выборга, Гатчины, Санкт-Петербурга, Всеволожского, Ломоносовского, Приозерского районов подготовили концертную программу. В музее открылась выставка художников Приозерского района, а на территории крепости расположилась экспозиция «Семейные реликвии». Завершился праздник огненной феерией на берегу реки Вуоксы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО