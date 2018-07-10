Школа Олимпийского резерва во Всеволожске готовится к открытию

Строительство новой школы Олимпийского резерва во Всеволожске идет опережающими темпами. Об этом по итогам вчерашнего визита на строительную площадку заявил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

1 сентября в новой спортивной школе будут заниматься не только дети, но и взрослые. На первом этапе для детей будут работать секции по баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и тхэквондо. Взрослые смогут заниматься в зале силовых тренажеров, а также в зале аэробных нагрузок и на кардиотренажерах.

– Я получаю регулярные отчеты о ходе строительства во Всеволожске школы Олимпийского резерва. Но, как говорится, лучше один раз самому пройтись по зданию от подвала до крыши, чтобы убедиться в том, что сроки по одному из важнейших для района объектов соблюдаются. Более того, работа идет опережающими темпами: осталось навесить панели фасада, закончить с отделкой помещений и можно завозить оборудование, – рассказал Андрей Низовский.

Он также сообщил, что преподаватели набраны, график тренировок формируется и он будет известен родителям задолго до открытия – соответствующее распоряжение районный отдел физической культуры и спорта уже получил. Второе распоряжение касается Сектора организации транспортного обслуживания населения районной администрации.

– Прямо от остановок автобуса на Приютинской улице к новой спортшколе ведет хорошая пешеходная дорожка. Но на одной из них нет павильона, где можно укрыться от дождя, а существующий давно нуждается в обновлении. Уверен, что и новые остановки, и благоустройство, которое будет сделано вокруг школы Олимпийского резерва, порадуют жителей ближайших домов, – добавил руководитель районной администрации.