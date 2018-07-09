День семьи во Всеволожске отметили бесплатным кинопоказом

Бесплатный показ фильмов состоялся вчера, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в кинотеатре в ТРК «Юбилейный». Репертуар выбирали особенный: романтические фильмы и веселые мультфильмы показывали с раннего утра до позднего вечера.

– Такие мероприятия очень важны, – говорит управляющая кинотеатром Мария Олейник. – В этот замечательный праздник наши зрители могут посмотреть фильмы, которые повествуют о семейных ценностях, о том, что самое светлое чувство появляется порой в нашей жизни настолько негаданно, а исчезает так нежданно, что остается только развести руками и вздохнуть – судьба… И пусть человек до сих пор не разгадал формулу любви, но счастье кроется в самом слове «семья»: то есть семь «я» – бабушка с дедушкой, муж с женой и дети.

Ирэн ОВСЕПЯН